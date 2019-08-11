Мужчину, тело которого с привязанными гантелей и сковородой нашли в Двине, опознала родственница

Источник материала: Tut.by

Труп мужчины, найденный в реке Западная Двина в Полоцке, опознала родственница, сообщает милиция региона.

10 июля в реке Западная Двина в Полоцке обнаружили труп мужчины без признаков насильственной смерти. Для опознания тела и установления обстоятельств гибели сотрудники милиции проводился ряд мероприятий, в том числе распространяли информацию через СМИ.

В результате мужчину опознала его родственница. Им оказался 56-летний неработающий житель Полоцка. В начале июля он сообщил, что собирается на время уехать, поэтому женщина не предпринимала попыток его отыскать.

Напомним, в Двине в черте Полоцка выловили труп мужчины. К телу проволокой была привязана гантель весом 3−5 кг и сковорода.