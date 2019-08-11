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Устанавливаем личности женщин, которые могут являться свидетелями кражи на автовокзале
12.08.2019 20:58 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливаются личности женщин, которые могут являться свидетелями кражи, имевшей место 17.07.2019 на территории автовокзала в г. Бресте.
При наличии сведений о лицах, запечатленных на фотографиях, связываться по т. +375336288833 (Александр Сергеевич)
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливаются личности женщин, которые могут являться свидетелями кражи, имевшей место 17.07.2019 на территории...
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