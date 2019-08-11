 Устанавливаем личности женщин, которые могут являться свидетелями кражи на автовокзале

Источник материала: Виртуальный Брест

ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливаются личности женщин, которые могут являться свидетелями кражи, имевшей место 17.07.2019 на территории автовокзала в г. Бресте.

При наличии сведений о лицах, запечатленных на фотографиях, связываться по т. +375336288833 (Александр Сергеевич)



