Борисовчанка оформила кредит на местную жительницу, а деньги забрала себе

Источник материала: Единство

Как казалось на тот момент, спасением для жительницы районного центра стала 22-летняя борисовчанка. В одной из социальных сетей женщина случайно наткнулась на рекламное письмо об оказании помощи в получении кредитов в банке. Потерпевшую заинтересовало это предложение, и она сразу же связалась с его отправителем. Молодая девушка быстро пошла на контакт, озвучив условия договора: 30 % от суммы кредита получает она, то есть из полученных в банке 1000 рублей – 300 необходимо было отдать.

Не имея других вариантов, женщина согласилась. Все что нужно было предоставить молодой особе – это паспортные данные, номер банковской карточки и мобильного телефона, а также полученный на номер в процессе оформления кредита секретный код.Женщина не догадывалась, что в онлайн заявке злоумышленница укажет не ее карточку, а данные карточки своего супруга.

Получив на мобильное устройство сообщение о перечислении на счет денежных средств, борисовчанка стала проверять баланс. Однако денег на карточке так и не появилось. Женщина пыталась связаться с так называемым посредником, но та на связь выходить перестала. Сама же злоумышленница в тот же день сняла деньги с карточки и потратила на свои нужды. В отношении 22-летней борисовчанки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Мошенничество).