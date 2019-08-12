﻿ Борисовчанка оформила кредит на местную жительницу, а деньги забрала себе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Борисовчанка оформила кредит на местную жительницу, а деньги забрала себе

13.08.2019 — ЧП | Единство  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Единство

Как казалось на тот момент, спасением для жительницы районного центра стала 22-летняя борисовчанка. В одной из социальных сетей женщина случайно наткнулась на рекламное письмо об оказании помощи в получении кредитов в банке. Потерпевшую заинтересовало это предложение, и она сразу же связалась с его отправителем. Молодая девушка быстро пошла на контакт, озвучив условия договора: 30 % от суммы кредита получает она, то есть из полученных в банке 1000 рублей – 300 необходимо было отдать.

Не имея других вариантов, женщина согласилась. Все что нужно было предоставить молодой особе – это паспортные данные, номер банковской карточки и мобильного телефона, а также полученный на номер в процессе оформления кредита секретный код.Женщина не догадывалась, что в онлайн заявке злоумышленница укажет не ее карточку, а данные карточки своего супруга.

Получив на мобильное устройство сообщение о перечислении на счет денежных средств, борисовчанка стала проверять баланс. Однако денег на карточке так и не появилось. Женщина пыталась связаться с так называемым посредником, но та на связь выходить перестала. Сама же злоумышленница в тот же день сняла деньги с карточки и потратила на свои нужды. В отношении 22-летней борисовчанки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Мошенничество).

https://minobl.mvd.gov.by

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
49-летней жительнице города Борисова срочно понадобились деньги. Женщина решила взять кредит в банковском учреждении, однако там ей отказали: за плечами имелся...
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Устанавливаем личности женщин, которые могут являться свидетелями кражи на автовокзале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика