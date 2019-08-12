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Едва стояла на ногах. В Россонском районе 89-летняя пенсионерка заблудилась в лесу

13.08.2019 16:59 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница деревни Головчицы утром 12 августа отправилась за грибами. В лесу 89-летняя женщина заблудилась. Нашли ее только через сутки, сообщает милиция региона.


Когда вечером пенсионерка не вернулась домой, родственники забили тревогу. Искали ее милиционеры, спасатели и сельчане. Около полудня 13 августа женщину нашли. Она находилась на поле возле леса.

Сельчанка была в изможденном состоянии: с трудом могла стоять. Несмотря на резиновые сапоги, женщина промочила ноги.

Пострадавшую передали скорой. Пока она ехала, женщину согрели горячим чаем.

 
 
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Сельчанка была в изможденном состоянии: с трудом могла стоять.
 
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