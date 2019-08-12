|
Едва стояла на ногах. В Россонском районе 89-летняя пенсионерка заблудилась в лесу
Источник материала: Tut.by
Жительница деревни Головчицы утром 12 августа отправилась за грибами. В лесу 89-летняя женщина заблудилась. Нашли ее только через сутки,
Когда вечером пенсионерка не вернулась домой, родственники забили тревогу. Искали ее милиционеры, спасатели и сельчане. Около полудня 13 августа женщину нашли. Она находилась на поле возле леса.
Сельчанка была в изможденном состоянии: с трудом могла стоять. Несмотря на резиновые сапоги, женщина промочила ноги.
Пострадавшую передали скорой. Пока она ехала, женщину согрели горячим чаем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сельчанка была в изможденном состоянии: с трудом могла стоять.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)