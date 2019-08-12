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Уголовная ответственность несовершеннолетнего за хулиганство

13.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

Несовершеннолетний З. обвинялся в том, что будучи в состоянии алкогольного опьянения, в период времени с 19.30 до 19.44 минут 23.02.2019, находясь в общественном месте, около д. 15 по ул. Р. Химик в г. Борисове, умышленно, беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и выражая явное неуважение к обществу, сопровождая свои умышленные действия повреждением чужого имущества, используя нож, умышленно повредил, проколов, 4 автомобильные шины, установленные на передних и задних колесах автомобиля, принадлежащего, Ш., причинив ущерб на сумму 67 рублей, а далее в продолжение своего единого преступного умысла, используя камень, разбил стекло передней правой двери автомобиля, стоимостью 21 рубль, причинив Ш. имущественный вред на общую сумму 155 рублей.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый З. виновным себя признал полностью и показал, что 23.02.2019 около 18 часов по месту жительства употребил около 2 литров пива, и решил зайти к потерпевшему Ш., чтобы пообщаться с ним насчет старых обид. Он постучал в двери квартиры Ш., однако его мать открыла и сказала, что Ш. нет дома. После этого З. пошел домой, взял кухонный нож и решил проколоть шины в автомобиле потерпевшего. Подойдя к машине, проколол все четыре колеса на ней, после чего поднял с земли камень и разбил им стекло в передней водительской двери автомобиля. Имущество потерпевшего повреждал беспричинно, из хулиганских побуждений. Понимал, что совершает преступление. Ущерб, причиненный преступлением, возместил в полном объеме, в содеянном раскаялся.

Виновность обвиняемого была полностью подтверждена совокупностью собранных и исследованных в судебном заседании доказательств.

Приговором суда Борисовского района от 19.04.2019 З. признан виновным в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся повреждением чужого имущества (хулиганстве), и на основании ч. 1 ст. 339 УК, ему назначено наказание в виде общественных работ на срок 180 часов.

Приговор вступил в законную силу.

Санкция ч. 1 ст. 339 УК предусматривает следующие альтернативные виды наказаний для несовершеннолетних: общественные работы (на срок от 30 до 180 часов), штраф (если несовершеннолетний имеет самостоятельный заработок или имущество, в размере, не превышающем двадцатикратного размера базовой величины, установленного на день постановления приговора); исправительные работы (на срок от одного месяца до одного года по месту работы); арест (на срок от одного до двух месяцев); ограничение свободы на срок до двух лет; лишение свободы на срок до трех лет.

Старший помощник прокурора Борисовского района юрист 1 класса Ю.И.Чиж

 
 
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Прокуратурой Борисовского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жителя г. Борисова З., 2002 г.р., по ч. 1 ст. 339 УК Республики...
 
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