Во время грозы жителя Рогачевского района убило молнией

Источник материала: Tut.by

Днем 13 августа во время грозового шторма, который начался рано утром, вблизи деревни Турск, что в Рогачевском районе, молнией убило 31-летнего мужчину, сообщает «Рогачев онлайн».



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Трагедия произошла во время работы — он был пастухом на местном предприятии — и прямо на глазах у его брата. Тот незамедлительно вызвал скорую помощь, но спасти мужчину не удалось.