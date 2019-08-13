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Во время грозы жителя Рогачевского района убило молнией
Источник материала: Tut.by
Днем 13 августа во время грозового шторма, который начался рано утром, вблизи деревни Турск, что в Рогачевском районе, молнией убило 31-летнего мужчину,
Трагедия произошла во время работы — он был пастухом на местном предприятии — и прямо на глазах у его брата. Тот незамедлительно вызвал скорую помощь, но спасти мужчину не удалось.
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Трагедия произошла во время работы.
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