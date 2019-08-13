Берегите свою жизнь!

Источник материала: Кричевская жизнь

Многие жители нашего города связаны с железной дорогой: живут рядом, пользуются переездами, услугами для поездки в дизель-поездах в другие города. Но, к сожалению, мало кто задумывается, что железная дорога — зона повышенной опасности.

За прошедший период 2019 года в результате несоблюдения гражданами правил перехода железнодорожных путей, а также их халатности на учас-тках Кричевской дистанции пути произошло 5 несчастных случаев: четыре — со смертельным исходом, один — с тяжелой травмой головы.

Основными причинами попадания граждан под колеса подвижного состава являются грубые нарушения правил поведения на железной дороге, невнимательность, влияние выпитого алкоголя и беспечность пострадавших.

Так, 06.04.2019 г. на 199 км ПК8 перегона Чаусы–Веремейки дизель-поездом был смертельно травмирован мужчина (инвалид 3-й группы) 1981 г.р. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения, лежал непосредственно вблизи железнодорожных путей, на настиле железнодорожного переезда, на сигналы большой громкости не реагировал.

23.06.2019 г. на 153 км ПК7 перегона Климовичи-Волосковня грузовым поездом была травмирована несовершеннолетняя 2001 г.р., которая находилась на железнодорожном пути по непонятным причинам. В результате наезда поезда получила открытую черепно-мозговою травму, после реанимационных действий медицинского персонала скончалась в больнице.

26.06.2019 г. на 90 км ПК8 перегона Темный Лес–Ходосы был травмирован грузовым поездом мужчина 1992 г.р., переходил железнодорожный путь с велосипедом в руках на запрещающий сигнал переезда перед проходившим поездом, находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина скончался на месте травмирования.

13.06.2019 г. на 174 км ПК9 перегона Реста-Чаусы машинист поезда применил экстренное торможение для предотвращения наезда на женщину, которая находилась в непосредственной близости от железнодорожного пути. Женщина 1935 г.р. шла вдоль пути и на сигналы большой громкости не реагировала, в результате чего получила закрытую черепно-мозговую травму.

21.07.2019 г. на пути не общего пользования №13 филиала №4 «Белорусского цементного завода» смертельно травмирован мужчина. При опробывании тормозов маневрового локомотива произошла кратковременная остановка состава. В этот момент мужчина пренебрег правилами перехода железнодорожных путей и подлез под стоящие вагоны в целях как можно быстрее пересечь данный участок пути. Локомотивная бригада не заметила мужчину и привела в движение состав поезда, в результате чего мужчина был травмирован и получил ампутацию левой ноги.

Чтобы не допустить трагедии, нужно соблюдать простые требования безопасности:

— переходить путь можно только в установленных местах, предварительно убедившись в отсутствии подвижного состава;

— при прохождении поезда можно находиться не ближе 2 метров от крайнего рельса;

— опасно переходить железнодорожный путь сразу же после прохода поезда (на станции, на двух- или многопутном участке), прежде чем это сделать, надо убедиться в отсутствии поезда встречного направления на соседнем пути;

— нельзя подлезать под стоящие вагоны, в любой момент они могут прийти в движение.

Нужно всегда помнить, что машинист не сможет мгновенно остановить поезд: тормозной путь составляет до одного километра, в зависимости от веса поезда.

Соблюдайте правила безопасности, будьте бдительны и осторожны, находясь на объектах железнодорожного транспорта! Берегите свои жизни!