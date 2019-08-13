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В Гомеле прямо на работе умер сотрудник «Гомсельмаша»

14.08.2019 13:15 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Днем 13 августа в Гомеле на ОАО «Гомсельмаш» умер 29-летний электросварщик, сообщает «Гомельская правда».


Фото: chp24.by

— Очевидцы говорят, что во время ремонтных работ молодому человеку стало плохо. Он присел, потерял сознание. Стали реанимировать, через три минуты приехала заводская скорая помощь, после и городская. По словам медиков, виной тому внезапная остановка сердца, — рассказал начальник управления охраны труда персонала ОАО «Гомсельмаш» Денис Сербунов.

Молодой человек не женат, детей не имел. В феврале этого года проходил медицинское обследование.

 
Теги: Гомель
 
 
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