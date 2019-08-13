|
В Гомеле прямо на работе умер сотрудник «Гомсельмаша»
Источник материала: Tut.by
Днем 13 августа в Гомеле на ОАО «Гомсельмаш» умер 29-летний электросварщик,
— Очевидцы говорят, что во время ремонтных работ молодому человеку стало плохо. Он присел, потерял сознание. Стали реанимировать, через три минуты приехала заводская скорая помощь, после и городская. По словам медиков, виной тому внезапная остановка сердца, — рассказал начальник управления охраны труда персонала ОАО «Гомсельмаш» Денис Сербунов.
Молодой человек не женат, детей не имел. В феврале этого года проходил медицинское обследование.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Спасти мужчину не удалось.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)