В Гомеле прямо на работе умер сотрудник «Гомсельмаша»

Источник материала: Tut.by

Днем 13 августа в Гомеле на ОАО «Гомсельмаш» умер 29-летний электросварщик, сообщает «Гомельская правда».



Фото: chp24.by

— Очевидцы говорят, что во время ремонтных работ молодому человеку стало плохо. Он присел, потерял сознание. Стали реанимировать, через три минуты приехала заводская скорая помощь, после и городская. По словам медиков, виной тому внезапная остановка сердца, — рассказал начальник управления охраны труда персонала ОАО «Гомсельмаш» Денис Сербунов.

Молодой человек не женат, детей не имел. В феврале этого года проходил медицинское обследование.