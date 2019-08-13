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Серная кислота вылилась из вагона на железнодорожной станции в Могилеве
Источник материала: Tut.by
На сортировочном пути железнодорожной станции Могилев-2 сегодня, 14 августа, из вагона вытекла серная кислота. Люди при этом не пострадали,
Струйную течь серной кислоты из-под загрузочного люка вагона цистерны, собственником которого является ОАО «Нафтан», обнаружили в 11.20.
Ликвидировали инцидент спасатели.
По предварительной оценке специалистов, течь произошла из-за перелива серной кислоты при загрузке грузоотправителем, то есть «Нафтаном».
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Люди не пострадали. Почему так произошло, выясняют специалисты.
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