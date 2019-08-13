Серная кислота вылилась из вагона на железнодорожной станции в Могилеве

Источник материала: Tut.by

На сортировочном пути железнодорожной станции Могилев-2 сегодня, 14 августа, из вагона вытекла серная кислота. Люди при этом не пострадали, сообщает Госпромнадзор.

Струйную течь серной кислоты из-под загрузочного люка вагона цистерны, собственником которого является ОАО «Нафтан», обнаружили в 11.20.

Ликвидировали инцидент спасатели.

По предварительной оценке специалистов, течь произошла из-за перелива серной кислоты при загрузке грузоотправителем, то есть «Нафтаном».