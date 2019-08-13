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Устанавливаются личности женщин, подозреваются в причастности к краже
14.08.2019 19:38 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливаются данные женщин, которые подозреваются в причастности к совершению кражи, 14.08.2019
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ОВД администрации Ленинского района г. Бреста устанавливаются данные женщин, которые подозреваются в причастности к совершению кражи, 14.08.2019 При наличии...
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