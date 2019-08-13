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В Гомельской области продолжается ликвидация последствий грозового фронта

14.08.2019 19:00 — ЧП | БT  
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Источник материала: БT

Игорь Бейзеров, зампредседателя Гомельского райисполкома: "Прежде всего были расчищены дороги от упавших деревьев для того, чтобы беспрепятственно могли проехать все оперативные экстренные службы. Началось восстановление по электроснабжению. В данный момент это один из крайних населенных пунктов, где будет восстановлено электроснабжение. Все учреждения здравоохранения района на утро имеют электричество. Доступ автолавок для подвоза продуктов обеспечен".
 
 
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Непогода накрыла регион накануне. Обесточено 39 населенных пунктов. Повалены деревья и сорваны крыши домов. Над восстановлением электроснабжения работы велись всю...
 
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