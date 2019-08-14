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В «АйПауэр» прокомментировали конфликт и опубликовали своё видео с пояснениями

15.08.2019 06:30 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пресс-служба Группы компаний 1AK-GROUP информирует Вас о создании конфликтной ситуации около территории предприятия ООО «АйПауэр».

В «АйПауэр» прокомментировали конфликт и опубликовали своё видео с пояснениями

Так, 14 августа 2019 года активистами, которые выступают против строительства завода, был заблокирован автомобиль, выезжавший с территории предприятия. Автомобиль принадлежит подрядчику и нанимался с целью отгрузки арендованного погрузчика, водитель не работает на ООО «АйПауэр».

Навстречу грузовому автомобилю вплотную подъехал легковой автомобиль, принадлежащий, предположительно, одному из активистов. До этого водитель грузового автомобиля предупредил о недопустимости блокировки дороги. На требования водителя освободить проезжую часть активист не отреагировал. Охрана предприятия предпринимала действия для урегулирования конфликта, предупреждая водителя легкового автомобиля о вызове на место сотрудника ГАИ.

Во время данных действий в ситуацию включился второй представитель компании-подрядчика. Начался агрессивный конфликт с активистами. Для предотвращения усугубления ситуации подключился и сотрудник ООО «АЙПауэр».

Автомобиль подрядчика уехал. После чего приехал наряд УГАИ, РОВД и скорая медицинская помощь.

Правоохранительными органами взяты объяснения от участников события, написано заявление в УГАИ УВД Брестского облисполкома о привлечении к ответственности водителя автомобиля, который преградил путь выезжавшей с территории предприятия машине.

Обращаем ваше внимание, что подобные конфликтные ситуации организованы не в первый раз. Например, 8 августа 2019 года, активистами была устроена «гонка» на АЗС за машиной, которая ранее выехала с ООО «АйПауэр». Активисты вплотную подходили к двигающемуся автомобилю, мешали проезду и создавали ситуации, которые могли привести к аварии.

 
 
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  Пресс-служба Группы компаний 1AK-GROUP информирует Вас о создании конфликтной ситуации около территории предприятия ООО «АйПауэр». Так, 14 августа 2019 года...
 
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