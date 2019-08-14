Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в поле из-за загоревшегося двигателя

Источник материала: Tut.by

Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг утром совершил аварийную посадку в Подмосковье, сообщает ТАСС .



Фото: телеграм-канал Baza

Самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Симферополь, совершил аварийную посадку в открытом поле. После вылета экипаж сообщил о пожаре в двигателе, предположительно из-за попадания птицы, и принял решение вернуться в аэропорт, рассказал источник «Интерфакса».

На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все пассажиры эвакуированы.

«Пострадавших, предварительно, нет», — сказал источник.

Есть ли пострадавшие в результате экстренной посадки, пока не сообщается.