|
Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в поле из-за загоревшегося двигателя
Источник материала: Tut.by
Самолет Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в четверг утром совершил аварийную посадку в Подмосковье,
Самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Симферополь, совершил аварийную посадку в открытом поле. После вылета экипаж сообщил о пожаре в двигателе, предположительно из-за попадания птицы, и принял решение вернуться в аэропорт,
На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все пассажиры эвакуированы.
«Пострадавших, предварительно, нет», — сказал источник.
Есть ли пострадавшие в результате экстренной посадки, пока не сообщается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На борту самолета находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Как сообщили ТАСС в экстренных службах, все пассажиры эвакуированы.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)