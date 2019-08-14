Под Могилевом при пожаре дома погибли двое пенсионеров. Одного человека удалось спасти

Источник материала: Tut.by

В ночь на 15 августа сгорел дом в деревне Полыковичи-1 Могилевского района, сообщает МЧС. В огне погибли двое пенсионеров. 32-летнего мужчину удалось спасти.



Фото: МЧС

Пожар произошел глубокой ночью, около 02.25. Сработал автономный пожарный извещатель, потому удалось спасти мужчину. Его госпитализировали с отравлением продуктами горения, состояние пациента врачи оценили как средней степени тяжести.

При пожаре погибли 86-летняя женщина и 83-летний мужчина. Оба — инвалиды по состоянию здоровья.

Огонь уничтожил веранду, повредил крышу, стены дома. Причину пожара устанавливает следствие.