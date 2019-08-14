Двое жителей Бреста обвиняются в хищении топлива: они качали топливо под землёй

Источник материала: Виртуальный Брест

Проведенным предварительным расследованием установлено, что 37-летний житель Бреста, работающий составителем поездов, действуя в группе с 42-летним машинистом тепловоза локомотивного депо, неоднократно присваивал вверенное последнему дизельное топливо.





Установлено, что мужчины разместили емкости для хранения топлива в арендованном гараже, расположенном вблизи железнодорожного полотна, а также оборудовали систему его слива, состоящую из шлангов, проложенных под землей, и насосов.

С целью создания излишков топлива один из обвиняемых вносил ложные сведения о времени проведения маневровых работ в официальные документы.

Всего с января 2016 года по август 2018 года двое брестчан незаконно завладели дизельным топливом в количестве более 1,4 тыс. литров на общую сумму более 1,7 тыс. рублей.

Следствием действия одного из обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.211 (присвоение), второго – по ч.2 ст.211 (присвоение), ч.ч.1,2 ст.380 (изготовление, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обоим мужчинам применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по

Брестской области Дмитрий Иванюк