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Двое жителей Бреста обвиняются в хищении топлива: они качали топливо под землёй
15.08.2019 12:44 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Проведенным предварительным расследованием установлено, что 37-летний житель Бреста, работающий составителем поездов, действуя в группе с 42-летним машинистом тепловоза локомотивного депо, неоднократно присваивал вверенное последнему дизельное топливо.
Установлено, что мужчины разместили емкости для хранения топлива в арендованном гараже, расположенном вблизи железнодорожного полотна, а также оборудовали систему его слива, состоящую из шлангов, проложенных под землей, и насосов.
С целью создания излишков топлива один из обвиняемых вносил ложные сведения о времени проведения маневровых работ в официальные документы.
Всего с января 2016 года по август 2018 года двое брестчан незаконно завладели дизельным топливом в количестве более 1,4 тыс. литров на общую сумму более 1,7 тыс. рублей.
Следствием действия одного из обвиняемых квалифицированы по ч.2 ст.211 (присвоение), второго – по ч.2 ст.211 (присвоение), ч.ч.1,2 ст.380 (изготовление, использование поддельных документов) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К обоим мужчинам применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Причиненный ущерб возмещен в полном объеме.
Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
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Проведенным предварительным расследованием установлено, что 37-летний житель Бреста, работающий составителем поездов, действуя в группе с 42-летним машинистом...
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