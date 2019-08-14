Огромная скала обрушилась в воду и чуть не накрыла гребцов: зрелищное видео из США

Источник материала: Tut.by

В штате Мичиган гребцов в каяках чуть не накрыло кусками скалы, которая обрушилась в озеро. Ее высота составляла 60 метров, а обломки упали в воду всего в 15 метрах от людей. Находившимся поблизости фотографам удалось снять эффектное видео: посмотрите, как это произошло.