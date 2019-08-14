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Огромная скала обрушилась в воду и чуть не накрыла гребцов: зрелищное видео из США
Источник материала: Tut.by
В штате Мичиган гребцов в каяках чуть не накрыло кусками скалы, которая обрушилась в озеро. Ее высота составляла 60 метров, а обломки упали в воду всего в 15 метрах от людей. Находившимся поблизости фотографам удалось снять эффектное видео: посмотрите, как это произошло.
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Осколки упали в воду с высоты около 60 метров!
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