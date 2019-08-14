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Все три белоруски, которые вчера пропали на грузинской горе Тетнулди, были из Бреста

15.08.2019 14:46 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Женщины пропали вчера. Они потерялись на горе Тетнулди. Когда группа спускалась с вершины к своему лагерю, трое туристок ушли вперед. После этого никто из членов группы их больше не видел, сообщило Общественное телевидение Грузии.

Все три белоруски, которые вчера пропали на грузинской горе Тетнулди, были из Бреста

фото - иллюстрация

— Вчера поздно вечером поступил звонок в службу экстренных ситуаций, что потерялись три туристки. После этого начались поисковые работы. Под утро был подключен вертолет пограничной полиции. Три туристки нашлись, две из них оказались погибшими, третья находится в тяжелом состоянии, — рассказали Onliner в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.

— Выжившая туристка была переведена в центральную больницу в Местиа, ее состояние оценивается как тяжелое, — отметили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями в Грузии. — Дополнительной информацией на данный момент мы не владеем. Информация об именах и происхождении будет известна после окончания следствия, пока разглашать ее мы не имеем права.

Ранее стало известно, что двое пропавших — женщины в возрасте примерно 60 лет, третьей 36 лет.

Белорусский МИД поддерживает связь с грузинской стороной.

Все три белоруски, которые вчера пропали на грузинской горе Тетнулди, были из Бреста

фото - иллюстрация

Выжившая — 1967 года рождения, ее зовут Елена. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице города Местиа. Брестчанке тяжело говорить, но она смогла описать обстоятельства произошедшего.

— У пациентки черепно-мозговая травма, открытая рана в лобной области. Также переломы пальцев руки. Нижние конечности двигаются нормально. Повреждений внутренних органов нет. Женщина пройдет ультразвуковое рентгеновское обследование, с ней работал хирург — зашивали рану, — рассказала Onliner сотрудница местийской больницы.

Потерпевшая Елена рассказала медикам, что женщины спускались с вершины по узкой тропинке, были очень уставшие. Их было трое в связке. Брестчанка, которая шла первой, поскользнулась и упала. Она потянула за собой остальных в обрыв.

— Женщина оборвала веревку и оттолкнула — это ее и спасло. Она упала в обрыв отдельно. Шлем не слетел, но травма серьезная. Это случилось в 5—6 часов вечера, она пролежала в обрыве до утра. По ее словам, две другие женщины скончались сразу, — сказали в больнице.

Выжившая Елена уже поговорила со своей дочкой, ее муж в составе туристической группы еще спускается с той самой горы. Ее состояние остается стабильно тяжелым. Сейчас в больнице ожидают специализированную бригаду, которая перевезет брестчанку в Кутаиси и будет обследовать там.

Погибших женщин, которые были с ней, звали Людмила и Юлия.

Напомним, женщины пропали вчера. Они потерялись на горе Тетнулди в Грузии. Их искали с помощью вертолета. Сегодня туристки нашлись, две из них оказались погибшими, третья находится в тяжелом состоянии. Проводится следствие.

 
 
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