Все три белоруски, которые вчера пропали на грузинской горе Тетнулди, были из Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Женщины пропали вчера. Они потерялись на горе Тетнулди. Когда группа спускалась с вершины к своему лагерю, трое туристок ушли вперед. После этого никто из членов группы их больше не видел, сообщило Общественное телевидение Грузии.





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— Вчера поздно вечером поступил звонок в службу экстренных ситуаций, что потерялись три туристки. После этого начались поисковые работы. Под утро был подключен вертолет пограничной полиции. Три туристки нашлись, две из них оказались погибшими, третья находится в тяжелом состоянии, — рассказали Onliner в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД.

— Выжившая туристка была переведена в центральную больницу в Местиа, ее состояние оценивается как тяжелое, — отметили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями в Грузии. — Дополнительной информацией на данный момент мы не владеем. Информация об именах и происхождении будет известна после окончания следствия, пока разглашать ее мы не имеем права.

Ранее стало известно, что двое пропавших — женщины в возрасте примерно 60 лет, третьей 36 лет.

Белорусский МИД поддерживает связь с грузинской стороной.





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Выжившая — 1967 года рождения, ее зовут Елена. Сейчас женщина находится в тяжелом состоянии в больнице города Местиа. Брестчанке тяжело говорить, но она смогла описать обстоятельства произошедшего.

— У пациентки черепно-мозговая травма, открытая рана в лобной области. Также переломы пальцев руки. Нижние конечности двигаются нормально. Повреждений внутренних органов нет. Женщина пройдет ультразвуковое рентгеновское обследование, с ней работал хирург — зашивали рану, — рассказала Onliner сотрудница местийской больницы.

Потерпевшая Елена рассказала медикам, что женщины спускались с вершины по узкой тропинке, были очень уставшие. Их было трое в связке. Брестчанка, которая шла первой, поскользнулась и упала. Она потянула за собой остальных в обрыв.

— Женщина оборвала веревку и оттолкнула — это ее и спасло. Она упала в обрыв отдельно. Шлем не слетел, но травма серьезная. Это случилось в 5—6 часов вечера, она пролежала в обрыве до утра. По ее словам, две другие женщины скончались сразу, — сказали в больнице.

Выжившая Елена уже поговорила со своей дочкой, ее муж в составе туристической группы еще спускается с той самой горы. Ее состояние остается стабильно тяжелым. Сейчас в больнице ожидают специализированную бригаду, которая перевезет брестчанку в Кутаиси и будет обследовать там.

Погибших женщин, которые были с ней, звали Людмила и Юлия.

Напомним, женщины пропали вчера. Они потерялись на горе Тетнулди в Грузии. Их искали с помощью вертолета. Сегодня туристки нашлись, две из них оказались погибшими , третья находится в тяжелом состоянии. Проводится следствие.