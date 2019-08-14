Благородный поступок

Источник материала: Единство

В тот день 12-летняя внучка Тамары Владимировны с соседской девочкой отправились на прогулку и к 17.00 должны были вернуться домой. Но в оговоренное время подружки так и не появились – коррективы внесла погода. Когда начался сильный дождь и порывистый ветер, школьницы испугались и не знали, как добежать домой: зонтов с собой не было, да и одеты были по-летнему. Поэтому непогоду они решили переждать, спрятавшись под козырьком учебного заведения.

В это время мимо проходил пеший наряд в составе ефрейтора Дмитрия Булаша и рядового Дмитрия Некрашевича. Заметив дрожащих от холода детей, военнослужащие подошли к ним и поинтересовались, где они живут, чтобы как можно быстрее отвести домой.

«Конечно, многим покажется, что ничего особенного в этом поступке нет, но для меня это было похоже на чудо. Когда девочки более получаса стояли и мерзли под дождем, мимо, наверняка, прошел не один десяток людей, однако никто из них даже не обратил внимания на промокших до нитки девочек. А эти ребята, жертвуя здоровьем, сняли свои плащ-палатки, надели на наших детей и привели домой. За это им хочется сказать большое спасибо», – отметила борисовчанка.