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В Барановичах тепловоз сбил 31-летнего мужчину
Источник материала: Tut.by
15 августа под поезд попал житель Барановичского района,
31-летний мужчина переходил железнодорожные пути в Барановичах по пешеходному настилу прямо перед маневровым тепловозом. С тяжелыми травмами его госпитализировали в реанимацию городской больницы.
По данному факту проводится проверка. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, медики.
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С тяжелыми травмами его госпитализировали в реанимацию городской больницы.
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