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Жуткие кадры наезда поезда на пешехода - тот подошёл слишком близко к тепловозу

15.08.2019 18:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 15 августа 2019 года под поезд попал сельский житель Барановичского района.

Жуткие кадры наезда поезда на пешехода - тот подошёл слишком близко к тепловозу

Мужчина 1988 года рождения в Барановичах пытался перейти железнодорожные пути по пешеходному настилу прямо перед маневровым тепловозом.

 
 
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  Сегодня, 15 августа 2019 года под поезд попал сельский житель Барановичского района. Мужчина 1988 года рождения в Барановичах пытался перейти железнодорожные пути...
 
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