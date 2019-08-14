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Жуткие кадры наезда поезда на пешехода - тот подошёл слишком близко к тепловозу
15.08.2019 18:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня, 15 августа 2019 года под поезд попал сельский житель Барановичского района.
Мужчина 1988 года рождения в Барановичах пытался перейти железнодорожные пути по пешеходному настилу прямо перед маневровым тепловозом.
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Сегодня, 15 августа 2019 года под поезд попал сельский житель Барановичского района. Мужчина 1988 года рождения в Барановичах пытался перейти железнодорожные пути...
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