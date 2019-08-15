В Поставском районе двухлетний мальчик утонул в реке

Источник материала: Tut.by

В Поставском районе ребенок играл во дворе и в какой-то момент потерялся из виду. Его тело нашли в реке. Об этом сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

15 августа, в 19.23, в милицию поступило сообщение от фельдшера скорой помощи. Женщина сообщила что в деревне Голбея Поставского района в реке утонул двухлетний мальчик.

По предварительным данным, мальчик находился вместе с мамой и другими родственниками во дворе их дома. В какой-то момент он потерялся из виду. Взрослые кинулись искать его и обнаружили уже без признаков жизни тело в речке, которая находится более чем в 200 метрах от дома.







В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются все обстоятельства произошедшего.