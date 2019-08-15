Пинчанин хранил марихуану на чердаке отцовского дома

Источник материала: Полесская правда



Житель Пинска хранил марихуану на чердаке частного дома, который принадлежит его отцу, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Сотрудники Пинского ГОВД получили информацию, что неработающий местный житель 1994 года рождения может хранить наркотические вещества в отцовском доме, расположенном в Пинском районе. Во время обыска правоохранители обнаружили и изъяли около 260 г марихуаны. По словам молодого человека, наркотик хранил для себя.

Мужчина задержан. В отношении него Пинский межрайонный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотиков).