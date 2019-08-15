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В Минске работник присвоил денежные средства организации: расследование завершено

16.08.2019 — ЧП | Единство  
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Источник материала: Единство

По данным следствия, 32-летний житель Борисова, являясь материально ответственным лицом, присвоил вверенные ему денежные средства организации на общую сумму более одиннадцати тысяч рублей.

Мужчина работал в компании водителем и осуществлял доставку товаров по территории Республики Беларусь. Следователями установлено, что 7 марта 2018 года он осуществлял доставку товаров в Минской и Гомельской областях и полученные от покупателей денежные средства присвоил. 

Через несколько дней водитель уехал из страны, попросив свою мать передать директору организации две тысячи рублей и расписку, в которой обязался вернуть оставшиеся деньги позже. Поверив своему работнику, директор не стал обращаться в правоохранительные органы. Спустя год, не получив деньги, он все-таки обратился с заявлением в милицию.

В ходе расследования уголовного дела следователями изучена бухгалтерская документация, допрошены свидетели. Проведен обыск по месту жительства мужчины, наложен арест на его имущество общей стоимостью более 16 тысяч рублей. Изучены и приобщены к материалам уголовного дела сведения о телефонных соединениях обвиняемого. Также установлено, что обвиняемый 7 марта 2018 года после реализации товаров и получения денежных средств  посещал игорное заведение.

Мужчина возместил ущерб в полном объеме, однако вину он не признал и на протяжении предварительного расследования придерживался версии, что денежные средства были похищены или выпали из автомобиля в неизвестном ему месте.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 211 (присвоение) Уголовного кодекса Республики Беларусь. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

Официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская

 
Теги: Минск
 
 
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Московским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о присвоении денежных средств работником организации....
 
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