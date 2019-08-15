Минские таможенники пресекли четыре попытки пересылки в МПО необработанного янтаря, вывоз которого с территории ЕАЭС запрещен

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Согласно представленным документам, в четырех посылках перемещались «камни для аквариума» и «сувениры». Таможенный досмотр показал иное: вместо заявленных товаров в МПО находились камни светло-желтого и коричневого цвета различной формы, внешне напоминающие необработанный янтарь.

Всего в почтовых отправлениях перемещалось двенадцать кусков минерала весом от 300 до 700 г (по три камня в каждой посылке).

Согласно заключению эксперта Таможенной лаборатории, обнаруженные камни являются необработанным янтарем, вывоз которого с территории Евразийского экономического союза физическими лицами в качестве товара для личного пользования, запрещен.

Янтарь, общий вес которого составил почти 6 кг, изъят. По данным фактам Минской региональной таможней начаты административные процессы в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.

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Татьяна ЛИННИК, инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни