В здании СТО на автослесаря упал внедорожник

Источник материала: Tut.by

На одном из автосервисов в Колядичах на молодого автослесаря упала машина. 20-летнего парня с тяжелыми травмами госпитализировали, сообщает пресс-служба МВД.



Фото: пресс-служба МВД

16 августа в одном из гаражных кооперативов, расположенном в деревне Колядичи под Минском, на станции технического обслуживания при проведении ремонтных работ на 20-летнего автослесаря упал внедорожник Mercedes ML.

С тяжелыми травмами молодого человека госпитализировали. 20-летний минчанин работал на станции менее полугода.

Милиция проводит проверку по факту происшествия. Назначен ряд экспертиз.