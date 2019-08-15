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В здании СТО на автослесаря упал внедорожник
Источник материала: Tut.by
На одном из автосервисов в Колядичах на молодого автослесаря упала машина. 20-летнего парня с тяжелыми травмами госпитализировали,
16 августа в одном из гаражных кооперативов, расположенном в деревне Колядичи под Минском, на станции технического обслуживания при проведении ремонтных работ на 20-летнего автослесаря упал внедорожник Mercedes ML.
С тяжелыми травмами молодого человека госпитализировали. 20-летний минчанин работал на станции менее полугода.
Милиция проводит проверку по факту происшествия. Назначен ряд экспертиз.
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С тяжелыми травмами молодого человека госпитализировали. 20-летний минчанин работал на станции менее полугода.
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