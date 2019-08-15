В Ульяновской области растительным маслом отравились восемь человек, двое умерли

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В Ульяновской области восемь человек отравились подсолнечным маслом домашнего производства. Двое из них скончались, пишет Meduza .



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В Ульяновской области восемь человек отравились неизвестным веществом. Двое из них умерли. По данным регионального Минздрава, все восемь пострадавших имели одинаковые симптомы — кровотечения различной локализации. Семеро из них (пятеро взрослых и двое детей) поступили в больницу в Ульяновске. Они оказались родственниками или коллегами и, как оказалось, употребляли растительное масло домашнего производства. 16 августа один из них умер. Еще одна предполагаемая жертва отравления была госпитализирована отдельно и умерла раньше, 3 августа.

Все восемь отравившихся употребляли домашнее растительное масло, сообщил источник «Улправды». По данным издания, масло сделал житель Тереньгульского района Ульяновской области, который закупил семена подсолнечника у фермера в Сызрани. Первой 3 августа умерла жена производителя масла. Но к тому времени он передал продукт дочери в Ульяновск. В последующие дни в больницу доставили ее саму, ее мужа и двоих детей — а также семью коллеги, которой она успела продать полтора литра масла. Умерший 16 августа — это пожилой отец коллеги, утверждает «Улправда».

В масле мог быть крысиный яд, пишут Mash и «Улправда». Фермер из Сызрани, у которого были куплены семена подсолнечника, предположительно хранил их в ангаре, обработанном крысиным ядом, заявил собеседник «Улправды». В Минздраве Ульяновской области РБК заявили , что анализы крови отравившихся показали вещества, которые присутствуют в крысином яде. «Однако официально и окончательно мы пока этого не можем утверждать. Инцидент изучается», — добавили в ведомстве.

В магазинах Ульяновской области ищут потенциально опасное масло, сообщает Mash. По информации издания, всего фермер из Сызрани продал жителю Ульяновской области 200 мешков семечек, из которых тот сделал не менее 600 литров масла. Потенциально опасный продукт мог продаваться не только через магазины, но и с рук: в Минздраве Ульяновской области заявили , что родственница (вероятно, речь идет о дочери) производителя масла работала в государственном учреждении здравоохранения и распространяла масло среди коллег.

Домашним маслом могли отравиться жители не только Ульяновской, но и Самарской области, утверждает источник «Улправды». В июле там были госпитализированы 69 граждан Узбекистана. Все они работали на садоводческом предприятии «Кошелевский посад» и готовили себе еду сами. У них также диагностировали отравление неизвестным веществом. Леонид Разливинских — главный врач тольяттинской городской больницы № 1, куда доставили по меньшей мере часть пострадавших, — говорил изданию «Волга Ньюс», что рабочие могли отравиться веществом, которое используется в крысином яде. Один из отравившихся 16 августа умер .

СК возбудил уголовное дело о производстве или сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, по факту массового отравления в Ульяновской области. В рамках расследования проверяется в том числе версия о крысином яде в масле. При этом старший помощник прокурора Ульяновской области Василий Зима заявил , что пока она остается «на уровне домысла», поскольку точную причину отравления можно будет установить по итогам экспертизы.