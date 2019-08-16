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На Кубе от удара молнией погибли пять человек

16.08.2019 23:02 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

По меньшей мере пять человек стали жертвами удара молнии на пляже в городе Санта-Крус-дель-Норте в 40 км к востоку от кубинской столицы. Об этом в пятницу сообщает газета Granma.

Издание отмечает, что среди погибших — трое детей. Еще один несовершеннолетний госпитализирован, его состояние стабильное.

По данным специалистов из кубинского Института геофизики и астрономии, ежегодно на острове вследствие ударов молний погибают не менее 65 человек — больше, чем из-за ураганов. С 1979 по 2013 годы на острове из-за попадания молнии погибли 1682 человека.

Чтобы избежать удара молнии, местные метеорологи, в частности, рекомендуют руководствоваться «правилом 30/30»: в начале грозы искать убежище, если между разрядом молнии и ударом грома проходит меньше 30 секунд, а в конце грозы оставаться в укрытии как минимум 30 минут после последнего удара грома.

 
 
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По данным специалистов из кубинского Института геофизики и астрономии, ежегодно на острове вследствие ударов молний погибают не менее 65 человек - больше, чем из-за...
 
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