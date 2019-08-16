Выяснилось, что ученица автошколы из Ивановского района угнала ещё один автомобиль

Источник материала: Виртуальный Брест

В небольшом населённом пункте – деревня Лясковичи Ивановского района, в течение нескольких месяцев совершено два угона транспортных средств одним почерком. Как правило, такие деяния совершают представители мужской половины человечества, но не в этот раз.







Сотрудниками ОУР Ивановского РОВД установлено, что угоны совершены 19-летней местной жительницей, которая решила «отрабатывать практические навыки вождения» транспортными средствами на чужих автомобилях.