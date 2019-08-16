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Выяснилось, что ученица автошколы из Ивановского района угнала ещё один автомобиль
17.08.2019 10:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В небольшом населённом пункте – деревня Лясковичи Ивановского района, в течение нескольких месяцев совершено два угона транспортных средств одним почерком. Как правило, такие деяния совершают представители мужской половины человечества, но не в этот раз.
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В небольшом населённом пункте – деревня Лясковичи Ивановского района, в течение нескольких месяцев совершено два угона транспортных средств одним почерком....
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