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Выяснилось, что ученица автошколы из Ивановского района угнала ещё один автомобиль

17.08.2019 10:50 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В небольшом населённом пункте – деревня Лясковичи Ивановского района, в течение нескольких месяцев совершено два угона транспортных средств одним почерком. Как правило, такие деяния совершают представители мужской половины человечества, но не в этот раз.

Выяснилось, что ученица автошколы из Ивановского района угнала ещё один автомобиль


Сотрудниками ОУР Ивановского РОВД установлено, что угоны совершены 19-летней местной жительницей, которая решила «отрабатывать практические навыки вождения» транспортными средствами на чужих автомобилях.

 
 
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  В небольшом населённом пункте – деревня Лясковичи Ивановского района, в течение нескольких месяцев совершено два угона транспортных средств одним почерком....
 
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