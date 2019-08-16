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Евроопт приходит в себя после ночной атаки: разбиты двери, витрины и рекламный автомобиль
17.08.2019 10:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
О том, что сегодня, 17 августа 2019 года ночью на гипермаркет Евроопт в Бресте на Варшавском шоссе было совершено агрессивное нападение,
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О том, что сегодня, 17 августа 2019 года ночью на гипермаркет Евроопт в Бресте на Варшавском шоссе было совершено агрессивное нападение, стало известно из соцсетей. ...
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