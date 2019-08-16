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В Бресте задержали парня, который топором громил гипермаркет Евроопт
17.08.2019 10:50 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня около 00:30 часов 18-летний брестчанин, разбив топором стеклянные двери магазина, вошёл в помещение, где по пути своего следования громил витрины торговых павильонов.
Сработала охранная сигнализация. К месту происшествия моментально выбыла группа задержания отдела Департамента Охраны Московского района г.Бреста.
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Сегодня около 00:30 часов 18-летний брестчанин, разбив топором стеклянные двери магазина, вошёл в помещение, где по пути своего следования громил витрины торговых...
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