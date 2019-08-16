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Вот как выглядел Евроопт до того, как там всё убрали после ночного дебоша

17.08.2019 14:54 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Постепенно появляются новые подробности и фото с места происшествия:

Вот как выглядел Евроопт до того, как там всё убрали после ночного дебоша

Работники постарались, чтобы к утру всё было прилично, а вообще-то дебошир неплохо так побуянил в гипермаркете.

Вот как выглядел Евроопт до того, как там всё убрали после ночного дебоша

Вот как выглядел Евроопт до того, как там всё убрали после ночного дебоша

Вот как выглядел Евроопт до того, как там всё убрали после ночного дебоша

 
 
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  Постепенно появляются новые подробности и фото с места происшествия: Работники постарались, чтобы к утру всё было прилично, а вообще-то дебошир неплохо так...
 
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