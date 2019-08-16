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Вот как выглядел Евроопт до того, как там всё убрали после ночного дебоша
17.08.2019 14:54 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Постепенно появляются новые подробности и фото
Работники постарались, чтобы к утру всё было прилично, а вообще-то дебошир неплохо так побуянил в гипермаркете.
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Постепенно появляются новые подробности и фото с места происшествия: Работники постарались, чтобы к утру всё было прилично, а вообще-то дебошир неплохо так...
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