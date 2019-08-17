В Кабуле 63 человека погибли в результате взрыва на свадьбе

Источник материала: Вороновская газета





Взрыв прогремел в субботу на свадьбе в столице Афганистана.

Сегодня МИД страны сообщил, что число жертв возросло до 63, пострадавших — до 182.

Очевидцы рассказали, что в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей. Скорее всего, взрыв организовал террорист-смертник. Движение «Талибан» заявило о непричастности к теракту.

«Я решительнo осуждаю террoристическую атаку, совершенную на свадьбе минувшей ночью. Это гнуcное нападение, несомненно, является преcтуплением против человечности. Выражаю глубокое cочувствие семьям жертв. Пусть погибшие покoятся с миром», — написал в своем Twitter Премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла.

sb.by