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В Ульяновской области подросток убил всю свою семью и покончил с собой

19.08.2019 07:03 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Следственный комитет России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства пяти человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

18 августа около 11 часов утра в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружили тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух 4-летних детей. Погибшие являлись членами одной семьи. Позже возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших.

По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью, спрыгнув с вышки сотовой связи.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на прокуратуру Ульяновской области, подросток оставил предсмертную записку. «Проверяется версия о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний, хотя он отличник, участник многих олимпиад», — сказали в прокуратуре. Мальчик участвовал в конкурсе «Умники и умницы».

Собеседник агентства отметил, что по предварительным данным, в записке подросток написал, что он «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой».

Также, по данным агентства, подросток убил дедушку, бабушку, свою мать и своих двоих сводных брата и сестру. Убитые близнецы и подросток — от разных отцов. Мать детей с обоими мужьями была в разводе. Отец мальчика, совершившего убийство, проживает в другом городе. По предварительной информации, орудием убийства стал топор.

 
 
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«Проверяется версия о наличии у погибшего мальчика психических заболеваний, хотя он отличник, участник многих олимпиад», - сказали в прокуратуре. Мальчик...
 
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