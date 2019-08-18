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В Ульяновской области подросток убил всю свою семью и покончил с собой
Источник материала: Tut.by
Следственный комитет России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту убийства пяти человек. Об этом
18 августа около 11 часов утра в одном из домов в селе Патрикеево Базарносызганского района с признаками насильственной смерти обнаружили тела 66-летного мужчины, 69-летней и 42-летней женщин, а также двух 4-летних детей. Погибшие являлись членами одной семьи. Позже возле вышки сотовой связи, расположенной вблизи села, было обнаружено тело 16-летнего молодого человека, также являвшегося родственником погибших.
По одной из версий следствия, подросток расправился с членами своей семьи, после чего свел счеты с жизнью, спрыгнув с вышки сотовой связи.
Как сообщает
Собеседник агентства отметил, что по предварительным данным, в записке подросток написал, что он «решил уйти из жизни, и чтобы не расстраивать родственников, решил забрать их с собой».
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