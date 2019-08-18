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Молодого парня ударило током, когда он делал селфи на мосту в Барановичах

19.08.2019 07:42 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Несчастный случай произошел рано утром 18 августа на пешеходном мосту с улицы Притыцкого на улицу Вильчковского в городе Барановичи, пишет местное издание «Наш край».

По предварительной информации, в воскресенье, около 5 утра трое молодых людей — 16-ти, 18-ти и 21-летний — возвращались домой. Когда они поднялись на пешеходный мост над железнодорожными путями, самый старший участник компании вдруг захотел сделать селфи. Как только молодой человек залез на металлическое ограждение его ударило током.

Приятели парня вызвали скорую помощь. С ожогами тела второй степени пострадавшего доставили в больницу.

 
 
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Когда они поднялись на пешеходный мост над железнодорожными путями, один из компании вдруг захотел сделать селфи. Как только молодой человек залез на...
 
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