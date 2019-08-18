Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня, 19 августа 2019 года утром неизвестный сообщил о «минировании» двух столичных гостиниц, сообщили в МВД Республики Беларусь.





фото - иллюстрация, г. Минск

Час назад в оперативно-дежурную службу ГУВД Мингорисполкома поступили сообщения от персонала гостиниц «Беларусь» и «Гарни». В обоих случаях на электронную почту пришло сообщение от неизвестного о якобы заложенном взрывном устройстве в указанных гостиницах.

Незамедлительно выбыли саперно-пиротехнические и следственно-оперативные группы, иные службы. В настоящее время проводится обследование зданий на предмет наличия опасных веществ. Проведена эвакуация персонала.

Дополнительно к информации о минировании: письмо аналогично содержания поступило и на электронные адреса гостиниц "Юбилейная", «Виктория Олимп Отель» (проводится эвакуация), аэропорта "Минск-2" и столичного ж/д вокзала.





Только что стало известно, что на Брестском железнодорожном вокзале тоже работают сотрудники МЧС , милиции и прибыла группа разминирования.

С начала этого года в стране зафиксировано свыше 30 ложных сообщений об опасности. Сообщения чаще всего поступают по телефону или на электронные ящики тех объектов или организаций, которые «минируются». Это торговые центры, кинотеатры, станции метро, школы и т.д. При этом ни один такой факт не подтвердился. Поиск отправителей этих сообщений еще ведется, есть вероятность, что они, скорее всего, находятся за пределами нашей страны.