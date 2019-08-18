Опубликованы фото из прачечной, которая горела в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

18.08.2019 года в 20-41 в Брестское областное УМЧС от сторожа поступило сообщение о задымлении в вентиляционной шахте на первом этаже трехэтажного здания вагонного участка по сервисному обслуживанию пассажиров по адресу: г. Брест, ул. Дворчик.

Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили задымление внутри здания на первом этаже.

Здание, трехэтажное, 1957 года постройки, в нем находятся помещение прачечной (1 этаж), кладовые, административно-бытовой корпус.

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждено 500 кг постельного белья, работниками МЧС спасено 2500 кг постельного белья, закопчены стены и потолок внутри помещения прачечной на первом этаже. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.