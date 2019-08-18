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Опубликованы фото из прачечной, которая горела в Бресте
19.08.2019 11:36 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
18.08.2019 года в 20-41 в Брестское областное УМЧС от сторожа поступило
Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили задымление внутри здания на первом этаже.
Здание, трехэтажное, 1957 года постройки, в нем находятся помещение прачечной (1 этаж), кладовые, административно-бытовой корпус.
Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждено 500 кг постельного белья, работниками
Причина пожара устанавливается.
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18.08.2019 года в 20-41 в Брестское областное УМЧС от сторожа поступило сообщение о задымлении в вентиляционной шахте на первом этаже трехэтажного здания вагонного...
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