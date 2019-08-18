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Опубликованы фото из прачечной, которая горела в Бресте

19.08.2019 11:36 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

18.08.2019 года в 20-41 в Брестское областное УМЧС от сторожа поступило сообщение о задымлении в вентиляционной шахте на первом этаже трехэтажного здания вагонного участка по сервисному обслуживанию пассажиров по адресу: г. Брест, ул. Дворчик.

Опубликованы фото из прачечной, которая горела в Бресте

Прибывшие к месту вызова спасатели обнаружили задымление внутри здания на первом этаже.

Опубликованы фото из прачечной, которая горела в Бресте

Здание, трехэтажное, 1957 года постройки, в нем находятся помещение прачечной (1 этаж), кладовые, административно-бытовой корпус.

Опубликованы фото из прачечной, которая горела в Бресте

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждено 500 кг постельного белья, работниками МЧС спасено 2500 кг постельного белья, закопчены стены и потолок внутри помещения прачечной на первом этаже. Пострадавших нет.

Опубликованы фото из прачечной, которая горела в Бресте

Причина пожара устанавливается.

 
Теги: Брест
 
 
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  18.08.2019 года в 20-41 в Брестское областное УМЧС от сторожа поступило сообщение о задымлении в вентиляционной шахте на первом этаже трехэтажного здания вагонного...
 
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