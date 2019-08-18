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В Жировичском монастыре нашли гранату

19.08.2019 12:19 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На днях в Жировичский монастырь пришлось вызывать саперов: строители нашли гранату. Оказалось, это снаряд времен Второй мировой войны, сообщает милиция региона.


Фото: пресс-служба МВД

Строители во время ремонта в братском корпусе монастыря нашли на чердаке немецкую ручную гранату времен.

«При обеспечении необходимых мер безопасности граната была извлечена саперами и позже уничтожена», — рассказали в милиции.

По данным МВД, каждый месяц саперы выезжают на разминирование находок времен Второй мировой войны. Причем локации совсем разные, иногда — в людных местах. На прошлой неделе, например, во время земляных работ в центре Слонима на набережной по улице Огинского нашли 45-миллиметровый снаряд. Саперы извлекли его и уничтожили.

 
 
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Она лежала на чердаке братского корпуса.
 
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