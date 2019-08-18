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Пинчанин дал банковскую карточку новому знакомому и лишился Br1,2 тыс.

19.08.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчанин дал банковскую карточку новому знакомому и лишился Br1,2 тыс.
Житель Пинского района подозревается в краже Br1,2 тыс. с банковской карточки знакомого, сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

В дежурную часть Пинского РОВД поступило заявление от 50-летнего горожанина о хищении денег с его карт-счета. Сотрудники уголовного розыска установили, что накануне происшествия потерпевший познакомился с 24-летним жителем Пинского района. После совместного распития спиртных напитков в доме у их общего знакомого мужчины разошлись. Спустя некоторое время они снова встретились на АЗС, где решили продолжить знакомство.

Для покупки спиртного и закуски пинчанин передал свою банковскую карту новому другу и сообщил пин-код. Молодой человек, используя чужую карту, несколько раз совершал покупки на АЗС для совместного застолья. После мужчины разъехались по домам. При этом карточка осталась у жителя Пинского района, который в банкомате в деревне Галево снял Br1,2 тыс.

Пинский РОСК возбудил уголовное дело по ч.2 ст.212 (хищение путем использования компьютерной техники) УК. Подозреваемый задержан.

По информации БелТА.

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