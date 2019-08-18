В Пуховичском районе вышел из дома и пропал 84-летний пенсионер

Источник материала: Tut.by

Милиция и семья ищут в Пуховичском районе 84-летнего Павла Талана. Пенсионер пропал в минувшую пятницу, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

16 августа около 11.00 мужчина вышел из дома и не вернулся. В милиции говорят, что у него могут случаться потери сознания.

Приметы: худощавый, рост 175 см, седые волосы. Был одет: брюки темно-серого цвета, рубашка темно-синего цвета в голубую полоску, туфли темно-красного цвета. При себе имел ведро белого цвета. Мужчина не курит, не употребляет спиртные напитки.





Всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят позвонить в Пуховичский РОВД по телефонам: 8 (01713) 35 548, 8 (01713) 35 534, 8 (029) 6 356 249 или 102.