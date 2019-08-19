Более 500 снарядов нашли в Бобруйске при прокладке теплотрассы

Источник материала: Tut.by

В Бобруйске 19 августа обнаружили более 500 снарядов времен Великой Отечественной войны, пишет «Вечерний Бобруйск». Предполагают, что это немецкие боеприпасы.



Фото: Александр Чугуев, bobruisk.ru

Боеприпасы обнаружили на улице Ванцетти во время прокладки теплотрассы от ТЭЦ к Авиагородку. Их увидел экскаваторщик теплосетей.

Всего саперы обнаружили 504 20-мм снаряда к зенитной установке, 20 гильз, жестяную канистру, колесный диск, металлический инструмент.