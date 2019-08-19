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Более 500 снарядов нашли в Бобруйске при прокладке теплотрассы
Источник материала: Tut.by
В Бобруйске 19 августа обнаружили более 500 снарядов времен Великой Отечественной войны,
Боеприпасы обнаружили на улице Ванцетти во время прокладки теплотрассы от ТЭЦ к Авиагородку. Их увидел экскаваторщик теплосетей.
Всего саперы обнаружили 504 20-мм снаряда к зенитной установке, 20 гильз, жестяную канистру, колесный диск, металлический инструмент.
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Боеприпасы, скорее всего, остались в земле с Великой Отечественной войны.
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