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Житель Кобрина зарабатывал подделкой документов

20.08.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Житель Кобрина зарабатывал подделкой документов
Сотрудники Пинского пограничного отряда возбудили уголовные дела в отношении изготовителя и заказчика поддельных документов. За нарушение закона мужчинам грозит до двух лет ограничения свободы, сообщил  официальный представитель Пинского пограничного отряда Михаил Бут-Гусаим.

В поле зрения пограничников попал гражданин Беларуси, который предоставил в госорганы поддельную справку о подтверждении трудового стажа для начисления пенсии. В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий был установлен изготовитель документа. Им оказался 62-летний художник из Кобрина. При осмотре его жилища пограничники обнаружили белорусские, украинские и польские паспорта, свидетельства о заключении брака и о рождении, аттестаты о среднем образовании, военный билет, бланки трудовых книг и диплом о высшем образовании с приложением.


Житель Кобрина зарабатывал подделкой документов

Выяснилось, что изготовлением и подделкой документов мужчина занимался на протяжении длительного времени. Кроме того, в 1990-е годы он уже попадал в поле зрения правоохранителей за фальшивомонетничество.

Подозреваемый задержан. Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

По информации БелТА.

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