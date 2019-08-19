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Опубликовано видео с камер наблюдения из Евроопта, где вандал "работал" топором

20.08.2019 16:52 — ЧП | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По данным следствия, ночью 17 августа 18-летний парень в состоянии алкогольного опьянения повредил стеклопакеты входных дверей торгового центра при помощи приобретенного заранее топора, после чего проник в помещение

Опубликовано видео с камер наблюдения из Евроопта, где вандал "работал" топором

 
 
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  По данным следствия, ночью 17 августа 18-летний парень в состоянии алкогольного опьянения повредил стеклопакеты входных дверей торгового центра при помощи...
 
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