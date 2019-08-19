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Дело "мужчины с топором", который громил на Евроопт в Бресте прокомментировали в СК
20.08.2019 16:52 — ЧП | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Брестским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о хулиганстве.
По данным следствия, ночью 17 августа 18-летний парень в состоянии алкогольного опьянения повредил стеклопакеты входных дверей торгового центра при помощи приобретенного заранее топора, после чего проник в помещение. Там он, грубо нарушая общественный порядок, топором повредил находящееся в торговом центре имущество.
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Брестским межрайонным отделом Следственного комитета расследуется уголовное дело о хулиганстве. По данным следствия, ночью 17 августа 18-летний парень в...
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