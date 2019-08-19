На Витебском мясокомбинате группа работников похитила 10 тонн соды

Источник материала: Tut.by

На Витебском мясокомбинате группа работников похитила 10 тонн каустической соды на сумму более 25 тысяч рублей, сообщает КГК.

В группе было четверо работников: заведующая складом, два товароведа отдела материально-технического снабжения и водитель. За полтора года — с января 2018 года по май 2019-го — они похитили на предприятии 10 тонн каустической гранулированной соды. Для этого они искусственно создавали на складе излишки вещества, выдавая его для нужд комбината в меньшем количестве, чем требуется по норме.

«Сэкономленная» сода накапливалась на складе, при этом составлялись заявки на ее закупку. Однако соду доставляли транспортом мясокомбината не на склад, а напрямую столичной коммерческой структуре, которой продавали товар за наличный расчет.

8 из 10 похищенных тонн соды милиция нашла на складах этой организации.

Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.