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На Витебском мясокомбинате группа работников похитила 10 тонн соды
Источник материала: Tut.by
На Витебском мясокомбинате группа работников похитила 10 тонн каустической соды на сумму более 25 тысяч рублей,
В группе было четверо работников: заведующая складом, два товароведа отдела материально-технического снабжения и водитель. За полтора года — с января 2018 года по май 2019-го — они похитили на предприятии 10 тонн каустической гранулированной соды. Для этого они искусственно создавали на складе излишки вещества, выдавая его для нужд комбината в меньшем количестве, чем требуется по норме.
«Сэкономленная» сода накапливалась на складе, при этом составлялись заявки на ее закупку. Однако соду доставляли транспортом мясокомбината не на склад, а напрямую столичной коммерческой структуре, которой продавали товар за наличный расчет.
8 из 10 похищенных тонн соды милиция нашла на складах этой организации.
Возбуждено уголовное дело за хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в крупном размере.
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В группе было четверо работников: заведующая складом, два товароведа отдела материально-технического снабжения и водитель. За полтора года - с января 2018 года по май...
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