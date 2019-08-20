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Пинчанин спускался по связанным простыням и упал с высоты третьего этажа

21.08.2019 — ЧП | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Пинчанин спускался по связанным простыням и упал с высоты третьего этажа

В Пинске 21-летний молодой человек спускался по связанным простыням и сорвался вниз с высоты третьего этажа, сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Инцидент случился поздно вечером 19 августа. В Пинский ГОВД позвонила дежурная медсестра и рассказала о госпитализации молодого человека, получившего травмы при падении с высоты. Выяснилось, что в тот день парень выпивал. Побоявшись, что мать его увидит в нетрезвом состоянии, он отправился к живущему в соседнем доме другу. Гость заснул, хозяин ушел гулять и запер квартиру.

Проснувшись, парень понял, что пора возвращаться домой, но не смог открыть дверь. Тогда он не придумал ничего лучше, как спуститься с пятого этажа по связанным простыням. Однако план не удался: на уровне третьего этажа один из узлов развязался и пинчанин упал.

«Повезло, что он упал на газон, отделался испугом и ушибами. Прохожие вызвали скорую помощь, и пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничто не угрожает», — отметила Наталья Сахарчук. Правоохранители проводят проверку.

По информации БелТА.

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