Пинчанин спускался по связанным простыням и упал с высоты третьего этажа

Источник материала: Полесская правда





В Пинске 21-летний молодой человек спускался по связанным простыням и сорвался вниз с высоты третьего этажа, сообщила официальный представитель УВД Брестского облисполкома Наталья Сахарчук.

Инцидент случился поздно вечером 19 августа. В Пинский ГОВД позвонила дежурная медсестра и рассказала о госпитализации молодого человека, получившего травмы при падении с высоты. Выяснилось, что в тот день парень выпивал. Побоявшись, что мать его увидит в нетрезвом состоянии, он отправился к живущему в соседнем доме другу. Гость заснул, хозяин ушел гулять и запер квартиру.

Проснувшись, парень понял, что пора возвращаться домой, но не смог открыть дверь. Тогда он не придумал ничего лучше, как спуститься с пятого этажа по связанным простыням. Однако план не удался: на уровне третьего этажа один из узлов развязался и пинчанин упал.

«Повезло, что он упал на газон, отделался испугом и ушибами. Прохожие вызвали скорую помощь, и пострадавшего госпитализировали. Его жизни ничто не угрожает», — отметила Наталья Сахарчук. Правоохранители проводят проверку.