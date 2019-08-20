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Происшествие: не справился с управлением

21.08.2019 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

18 августа около 11 часов ночи диспетчеру Ивьевского РОЧС поступило сообщение о том, что на улице 1 Мая г. Ивье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. К месту вызова направились спасатели из пожарной аварийно-спасательной части №1 г.Ивье. По прибытию к месту ДТП установлено, что произошел съезд легкового автомобиля в кювет, требуется деблокировка водителя.
Как выяснилось, легковой автомобиль “Пежо 406” следовал в направлении аг.Липнишки. Водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где столкнулся с ограждением. От сильного удара автомобиль перевернулся на крышу, водитель оказался зажатым в салоне.
Работниками МЧС при помощи аварийно-спасательного инструмента, деблокирован водитель легковушки. Пострадавший, мужчина 1992 г.р., с травмами различной степени тяжести госпитализирован в УЗ "Ивьевская ЦРБ".

Ивьевский РОЧС.

 
 
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18 августа около 11 часов ночи диспетчеру Ивьевского РОЧС поступило сообщение о том, что на улице 1 Мая г. Ивье произошло дорожно-транспортное происшествие с...
 
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