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АКЦИЯ. В центре внимания-дети!

21.08.2019 — ЧП | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В области стартовала республиканская акция "В центре внимания - дети!". Ее основная цель - привлечение внимания общественности к проблеме травматизма и гибели детей от пожаров вследствие оставления их без присмотра.
1-й этап приурочен к началу учебного года и пройдет на различных объектах торговли, которые специализируются на реализации товаров для детей. Для детей спасатели организуют интерактивные обучающие площадки, викторины и конкурсы, а родителям работники МЧС расскажут о правилах безопасного поведения, которым стоит обучить детей.
В рамках Единого дня безопасности, спасатели посетят учреждения образования, предприятия и организации, где проведут интерактивные беседы, тематические родительские собрания, а также встречи с трудовыми коллективами, посвященные теме безопасности. Для подрастающего поколения пройдут уроки безопасности, не обойдется без сюрпризов и полезных подарков.
Приглашаем не оставаться в стороне, а принять активное участие в мероприятиях!
Самую актуальную информацию читайте на нашем сайте grodno.mchs.gov.by и в группе в ВКонтакте МЧС Гродно.

М. Хлистовский, инспектор СПиВО Ивьевского РОЧС.

 
Теги: Гродно
 
 
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В области стартовала республиканская акция "В центре внимания - дети!". Ее основная цель - привлечение внимания общественности к проблеме травматизма и гибели...
 
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