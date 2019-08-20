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В Бешенковичах машина сорвалась с домкрата и придавила мужчину
Источник материала: Tut.by
В Бешенковичах 20 августа легковой автомобиль сорвался с домкрата и зажал мужчину: понадобилась помощь спасателей,
Инцидент произошел с работником одного из частных предприятий на улице Ломоносова в Бешенковичах. 55-летний мужчина ремонтировал автомобиль, подняв его на домкрат. Однако машина не была закреплена стойкой, сорвалась — и придавила работника.
Спасатели вместе с очевидцами вручную подняли автомобиль и освободили пострадавшего. Мужчина госпитализирован.
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Инцидент произошел с работником одного из частных предприятий на улице Ломоносова в Бешенковичах.
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