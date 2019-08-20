В Бешенковичах машина сорвалась с домкрата и придавила мужчину

Источник материала: Tut.by

В Бешенковичах 20 августа легковой автомобиль сорвался с домкрата и зажал мужчину: понадобилась помощь спасателей, сообщает МЧС.





Инцидент произошел с работником одного из частных предприятий на улице Ломоносова в Бешенковичах. 55-летний мужчина ремонтировал автомобиль, подняв его на домкрат. Однако машина не была закреплена стойкой, сорвалась — и придавила работника.

Спасатели вместе с очевидцами вручную подняли автомобиль и освободили пострадавшего. Мужчина госпитализирован.