Житель Пружанского района приговорен к 15 годам колонии за жестокое убийство знакомой

Источник материала: Виртуальный Брест

Брестский областной суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве женщины с особой жестокостью, совершенном в Пружанском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Верховного суда.





Трагедия произошла вечером 14 мая в деревне Новые Засимовичи в квартире 59-летнего местного жителя. Мужчина со своей 60-летней знакомой употреблял спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора. Хозяин стал избивать гостью, нанеся ей не менее 31 удара руками и ногами в область жизненно важных органов. От причиненных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Впоследствии свои действия мужчина объяснил тем, что знакомая не хотела уходить из квартиры.

Суд признал его виновным в умышленном противоправном лишении жизни другого человека (убийстве) с особой жестокостью, то есть в совершении преступления, предусмотренного п.6 ч.2 ст.139 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

По гражданским искам родственников погибшей с него будет взыскано в качестве материального возмещения морального вреда Br15 тыс. и Br10 тыс.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.