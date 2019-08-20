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На стройке в Пинске погиб рабочий. Похоже, из-за ошибки крановщика
Источник материала: Tut.by
20 августа в 16.00 на стройке торгово-развлекательного центра в Пинске произошел несчастный случай. Погиб рабочий,
Машинист грузоподъемного крана, выполняя подъем поддона с кирпичом на второй этаж строящегося здания, коснулся стрелой крана стены второго этажа — и она обрушилась. Под обломками погиб каменщик.
Скорее всего, несчастный случай не связан с техническим состоянием грузоподъемного крана. Предполагаемая причина несчастного случая — ошибка действий крановщика.
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20 августа в 16.00 на стройке торгово-развлекательного центра в Пинске произошел несчастный случай
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