На стройке в Пинске погиб рабочий. Похоже, из-за ошибки крановщика

Источник материала: Tut.by

20 августа в 16.00 на стройке торгово-развлекательного центра в Пинске произошел несчастный случай. Погиб рабочий, сообщает МЧС.





Машинист грузоподъемного крана, выполняя подъем поддона с кирпичом на второй этаж строящегося здания, коснулся стрелой крана стены второго этажа — и она обрушилась. Под обломками погиб каменщик.

Скорее всего, несчастный случай не связан с техническим состоянием грузоподъемного крана. Предполагаемая причина несчастного случая — ошибка действий крановщика.