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На стройке в Пинске погиб рабочий. Похоже, из-за ошибки крановщика

21.08.2019 11:17 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

20 августа в 16.00 на стройке торгово-развлекательного центра в Пинске произошел несчастный случай. Погиб рабочий, сообщает МЧС.


Машинист грузоподъемного крана, выполняя подъем поддона с кирпичом на второй этаж строящегося здания, коснулся стрелой крана стены второго этажа — и она обрушилась. Под обломками погиб каменщик.

Скорее всего, несчастный случай не связан с техническим состоянием грузоподъемного крана. Предполагаемая причина несчастного случая — ошибка действий крановщика.

 
 
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20 августа в 16.00 на стройке торгово-развлекательного центра в Пинске произошел несчастный случай
 
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